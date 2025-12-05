ガールズグループ少女時代のメンバーたちが、ユリの誕生日を祝うために集まった。【写真】少女時代、“完全体”で集結12月5日、スヨンは自身のSNSに「HBD」というコメントとともに、誕生日を迎えたユリを祝い集まったメンバーたちの写真を公開した。ユリはこの日、36回目の誕生日を迎えた。少女時代のメンバーが誕生日で集まるのは、8月のティファニーの誕生日以来で、変わらない絆と深い友情が感じられる。寒い季節らしくコート姿