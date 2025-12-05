北朝鮮で携帯電話の普及が進み、大学教育の現場では対話型AI「Chat GPT」の活用が進んでいるとの報告が示された。韓国の放送通信関連機関と大学研究チームは4日、ソウルの漢陽（ハニャン）大学で「2025南北放送通信国際カンファレンス」を開催し、「デジタル大転換時代、技術で切り開く南北放送通信協力の未来」をテーマに、変化する北朝鮮のメディア環境やモバイル利用実態を議論した。統一教育院のパク・ミンジュ教授は、金正恩