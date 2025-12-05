俳優の橋本マナミ（41）が4日、フジテレビ系『ぽかぽか』に生出演。13歳で芸能界デビューし、30歳目前でブレイクするまでの「16年」という長い下積み時代のエピソードを明かした。【写真】「生肉感が半端ない」「漂う愛人感」…20歳頃の写真を公開した橋本マナミ“ママ友”でもあるというキンタロー。（44）と共に出演した橋本は「デビュー後の紆余曲折」として、「下積み期間16年！1食6円のわかめ丼で食いつなぐ日々」とテロ