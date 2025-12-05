５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５３６円５５銭（１・０５％）安の５万４９１円８７銭だった。４日ぶりに値下がりした。日経平均は４日までの３日間に１７００円超上昇しており、利益確定の売りが広がった。東証プライム銘柄の７割超が値下がりした。東京外国為替市場で円高・ドル安が進んだことで、自動車など輸出関連銘柄の下落が目立った。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３５・６５ポイン