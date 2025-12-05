J1昇格プレーオフに向けオンラインで記者会見する千葉の小林監督（左上）鈴木大（同下）、大宮の宮沢監督（右上）、市原＝5日J2の3〜6位で争うJ1昇格プレーオフに臨む4クラブの監督と選手が5日、オンラインで記者会見し、2009年以来のJ1を目指す3位千葉の小林監督は「クラブに関係する全ての人の総力を挙げた戦いになる」と抱負を述べた。残る一つの昇格枠を懸け、7日の準決勝で千葉は6位大宮、4位徳島が5位磐田と対戦する。決