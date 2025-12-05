５日未明、静岡県伊豆の国市の「順天堂大学医学部附属静岡病院」から、勾留中に入院していた住居不定無職の男（５４）（傷害罪などで起訴）が逃走した事件で、県警は同日、男の身柄を同県三島市内で確保した。捜査関係者への取材でわかった。県警によると、男は５日午前１時１５分頃〜午前４時頃、病院７階の個室から逃走した。窓を全開にできないように取り付けられていたストッパーが外れており、窓から逃走したとみられる。