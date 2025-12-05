新コンセプトの屋内スポーツ複合型施設「SPONOBA（スポノバ）」のオープニング記念イベントが5日、東京都墨田区の同施設で行われ、元巨人監督の高橋由伸氏、前ロッテの荻野貴司氏が出席した。スポーツトレーナーの木村匡宏氏が長年培ったノウハウと次世代育成への情熱を形にした施設で、プロ仕様の最新鋭設備を完備し、トップアスリートの高度なコンディショニングに対応。子供たちのスポーツ環境減少という社会課題にも向き合