GACKTが、全国8都市を巡るフルオーケストラツアー『GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics』を開催する。 （関連：YOSHIKIによる『紅白』パフォーマンス、GACKTの『格付け』連勝記録更新……年末から続く活躍ぶり） 本公演では、GACKT自ら率いるバンド YELLOW FRIED CHICKENzと、黒装束のローブと仮面をまとい全員が立奏で挑むオーケストラ グ