¿²Å¾¤ó¤Ç¾å¤«¤é¤Î¡ÄºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î?¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤é¤ê?ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼ 9¼þÇ¯¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡ªµ¤¹ç¤¤¤Ç¸«´·¤ì¤Æ¤§¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¾ÏÓ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Î¤¾¤¯¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£11·î19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Þ¤ÇÆÏ¤­¤½¤¦¤Ê¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢30Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤¢¤´¤Î²¼¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¥«¥Ã¥È¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ