8年ぶりのJ1昇格を決めたV・ファーレン長崎は、6日に長崎県内の3市（長崎、諫早、佐世保）で「J1昇格パレードと報告会」を開催すると発表した。「ファン・サポーター、パートナー企業、行政の皆様、そして長崎県民の皆様へ感謝を伝えたい」としており、昇格の喜びを地域と分かち合う。長崎市のパレードは午前10時半開始。出発式では長崎南高吹奏楽部による演奏などで盛り上げる。同45分からのパレードでは、選手やスタッフが沿