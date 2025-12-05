福岡県警うきは署は5日、久留米市田主丸町の女性がLINE（ライン）の乗っ取り被害にあったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、4日、被害者の携帯に友人をかたった犯人から子供の絵画コンテスト投票を名目に入力画面が送られてきたため、認証番号等を入力し、LINEアカウントを乗っ取られた。犯人はその後、被害者になりすまし、うきは市吉井町に居住する被害者の友人らにLINEでお金を請求し、PayPayで送金させる