英公共放送『BBC』が12月５日に週間ベストイレブンを発表。リーズの田中碧が選出された。27歳の日本代表MFは、３日に行なわれたプレミアリーグ第14節のチェルシー戦にインサイドハーフで先発。１点リードで迎えた43分、ペナルティアーク付近でボールを受けると、右足を一閃。強烈なミドルシュートをゴール右に突き刺した。チームはその後に１点を返されるも、追加点を奪い、３−１で快勝した。今夏のクラブ・ワールドカップ