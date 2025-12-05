きょう午前、千葉県成田市の高速道路の下り線で女性が大型トラックにひかれ死亡しました。【写真を見る】千葉・成田市の東関東自動車道で大型トラックにひかれ女性（62）死亡乗用車を路肩に停車後ひかれたか千葉県警きょう午前11時ごろ、成田市の東関東自動車道の下り線で「故障車の近くから出てきた人をひいてしまった」と、トラック運転手の男性（56）から110番通報がありました。警察によりますと、成田市の無職・真木春江