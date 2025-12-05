Ê¡´Ö¹áÆà½÷Î®Ï»´§¾­´ý¤Î¥×¥í´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ëÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®Ï»´§¡Ê33¡Ë¤Ï5Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î´ØÀ¾¾­´ý²ñ´Û¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢½÷À­½é¤Î´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¼ç¿Í¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡Ê¼õ¸³¤ò¡Ë·è¤á¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤«ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¡¢Ê¡´Ö½÷Î®Ï»´§¤ÏÊÔÆþ»î¸³¤Î5ÈÖ¾¡Éé¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢1¾¡¤â¤Ç¤­¤º¤ËÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¸³¤È¤Ê¤ë¡£½÷À­¤Ç¤Ï24¡Á25Ç¯¡¢À¾»³Êþ²Â½÷Î®Æó´§¡Ê30¡Ë¤â¼õ¸³¤·¤¿