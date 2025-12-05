西武は５日、日本ハムから国内ＦＡ権を行使していた石井一成内野手と合意したと発表した。広池球団本部長は「攻守にわたってライオンズに大きく貢献してくれることが期待できる石井選手を獲得できたことを心からうれしく思います」と語り、「今季、多くの打撃指標でキャリアハイの数字を記録したうえに、セカンドの守備でもチームにすばらしい貢献をした石井選手は、これからまだまだ成績を伸ばしていく可能性を秘めた選手とし