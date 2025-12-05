お笑いコンビ「中川家」の剛（５５）が５日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」に出演。誕生日の過ごし方を伝えた。４日に５５歳の誕生日を迎えた剛は、スタッフから誕生日プレゼントをもらったといい「ありがたいことですね。５５歳になりました」と感謝。「まぁ、あと１５年くらいかな。７０？７５？できるかなぁ。声出るかなぁ。立ってられるかなぁ」と今後を心配しつつ「今、ウォーキングしてるんです。一昨日も夜