円高とともにドル安に、ドル円一時１５４．５５レベル＝ロンドン為替 東京終盤からロンドン早朝にかけて、一段と円高・ドル安の動きが広がっている。ドル円は154.55レベルに安値を更新。ユーロ円は180.17レベル、ポンド円は206.24レベルに安値を広げてきている。 ドル円の下落とともにドル安圧力も波及している。ユーロドルは高値を1.1659レベル、ポンドドルは1.3346レベルなどに伸ばしている。米１０年債利