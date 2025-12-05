円買い優勢、日銀の追加利上げを巡る報道が続く＝東京為替概況 ５日の東京外国為替市場で、ドル円は１５４．５５円付近まで円高・ドル安推移した。前日の海外時間帯で今週の円高・ドル安の動きは一巡しているものの、今月の日銀の追加利上げ見通しもあってドル円の上値は重かった。関係筋の話として、日銀は１２月利上げを実施したうえで、利上げ継続姿勢を維持する見通しであると報道されている。 クロス円も円高の方向