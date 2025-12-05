【ユーロ圏】 ドイツ製造業新規受注（10月）16:00 予想N/A前回1.1%（前月比) 予想N/A前回-4.3%（前年比) フランス貿易収支（10月）16:45 予想N/A前回-65.76億ユーロ（貿易収支) フランス経常収支（10月）16:45 予想N/A前回-16.0億ユーロ（経常収支) フランス鉱工業生産指数（10月）16:45 予想N/A前回0.8%（前月比) ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2025年