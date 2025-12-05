23:15ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融政策について講演 6日 0:10レーンECBチーフエコノミスト、討論会出席 プーチン露大統領、インド訪問 FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（11日まで） ※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変更されることがあります。