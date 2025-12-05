テクニカルポイントユーロポンド、短期下降トレンドを形成、一目の雲の下抜けをチェック 0.8853エンベロープ1%上限（10日間） 0.8848ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8794一目均衡表・基準線 0.878921日移動平均 0.8770一目均衡表・転換線 0.876610日移動平均 0.8741一目均衡表・雲（上限） 0.8737現値 0.8729ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 0.8714一