「FRUITSZIPPER」の仲川瑠夏（28）が5日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアを公開した。「髪切って染めたルンルン」と書き出した仲川。ミルクティーカラーに染め、ウルフカットで肩まで切りそろえた新しい髪型を披露した。ファンからは「可愛いがすぎます」「可愛すぎて心臓飛び出ました！」「美しすぎるよ」「ボブ派ワイ大歓喜」「めちゃくちゃてぇてぇ」「るなぴ何しても似合う」「ビジュ爆発しすぎ！」「やっ