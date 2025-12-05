5日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。前日に大幅上昇した反動で、利益を確定する売り注文が優勢となった。終値は前日比536円55銭安の5万491円87銭。東証株価指数（TOPIX）は35.65ポイント安の3362.56。出来高は約20億8922万株だった。