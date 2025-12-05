旧日本軍が多くの中国人を殺害したとされる「南京事件」の追悼行事が今月13日に行われることを受け、中国にある日本大使館は在留邦人に対し注意喚起を行いました。中国にある日本大使館は5日午前、中国に住む日本人に対し、「南京事件」の発生から88年となる今月13日に向けて反日感情の高まりに注意するよう呼びかけました。特に今年は「抗日戦争勝利80年」と位置づけられ、各地で行事が行われていて、江蘇省南京市でも13日に「南