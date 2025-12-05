ニューストップ > 芸能ニュース > マンガ＆ノベルニュース > モーニング娘。′25の牧野真莉愛さんが表紙＆巻頭「月刊少年チ… MANGA Watch モーニング娘。′25の牧野真莉愛さんが表紙＆巻頭「月刊少年チャンピオン」1月特大号本日発売 2025年12月5日 15時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 「月刊少年チャンピオン」1月特大号が5日に発売された 表紙と巻頭グラビアはモーニング娘 \25の牧野真莉愛さん 記事を読む おすすめ記事 【高校サッカー】浜松開誠館の堅守を支えるＤＦ岩瀬琢朗（３年）…静岡県総体で５試合無失点…全国選手権１２・２８開幕 2025年12月1日 7時18分 『ピュアモルト ジェットストリームインサイド シングル』『ピュアモルト ジェットストリームインサイド 多機能ペン 4&1』2025年12月16日（火）新発売 2025年12月3日 11時30分 モー娘。の美神・真莉愛ちゃんがサンタコスで月チャンに再降臨(ハート) 2025年12月5日 10時0分