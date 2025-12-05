小千谷市は5日、酒気帯び運転したとして50代職員の懲戒処分を発表しました。12月5日付けで免職の処分を受けたのは税務課の50代の男性職員です。小千谷市によりますと、この男性職員は、病気休職中のことし8月、小千谷市内で車を運転中、警察の職務質問を受けた際、呼気から基準を超えるアルコールが検出されたことから酒気帯び運転で検挙されました。市の聞き取りに対し、男性職員は「大変申し訳ない」と話しているというこ