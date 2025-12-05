グッドスマイルカンパニーは、『POP UP PARADE カービィ ウィリーライダーVer.』の予約受付を開始した。 【画像】ウィリーに乗り装いもライダーなカービィ 今回販売される商品は、カービィが敵キャラクターであるウィリーを乗りこなしている姿だ。カービィの表情が勇ましいのも印象的である。全高が約140mmと、存在感あるサイズ感のため飾りたくなる作り