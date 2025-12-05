アイワマーケティングジャパンは12月4日から、「aiwa」ブランドのセルフィーカメラ搭載コンパクトデジタルカメラ「aiwa cam DCB」の、落ち着いた色合いで洗練された新色「ライトブロンズ」を順次発売する。価格は1万4800円。●約10cmまで被写体に寄って接写できる「aiwa cam DCB」は、軽量かつ手のひらに収まるコンパクトサイズなので、どこでも気軽に持って出かけられるコンパクトデジタルカメラ。セルフィーカメラを搭載し