日本駐車場開発 [東証Ｐ] が12月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比3.9％増の20.4億円に伸びたが、8-1月期(上期)計画の45億円に対する進捗率は45.5％にとどまり、5年平均の55.1％も下回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の22.4％→20.9％に低下した。 株探ニュース