日本ハウスホールディングス [東証Ｐ] が12月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比73.1％減の4.6億円に大きく落ち込み、通期計画の13.3億円に対する進捗率は34.7％にとどまり、さらに前年同期の83.2％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の8.6億円に急拡大す