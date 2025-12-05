ＴＯＲＩＣＯ [東証Ｇ] が12月5日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の1500万円の赤字→1億3700万円の赤字(前期は2億6400万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の6100万円の黒字→6100万円の赤字(前年同期は1億2900万円の赤字)に減額し、一転して赤字計算