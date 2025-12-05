カナモト [東証Ｐ] が12月5日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比18.0％増の179億円になり、26年10月期も前期比5.3％増の189億円に伸びを見込み、7期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を90円→95円(前の期は80円)に増額し、今期も前期比5円増の100円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結