日本スキー場開発 [東証Ｇ] が12月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は3億0800万円の赤字(前年同期は6900万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-4.4％→-23.3％に急悪化した。 株探ニュース