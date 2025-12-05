エターナルホスピタリティグループ [東証Ｐ] が12月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比22.1％増の9億円に伸び、8-1月期(上期)計画の13.3億円に対する進捗率は68.0％に達し、5年平均の55.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.7％→7.1％に改善した。 株探ニュース