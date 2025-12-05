エイチームホールディングス [東証Ｐ] が12月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比2.2％増の2.3億円となり、通期計画の9億円に対する進捗率は26.0％となり、5年平均の29.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.9％→4.9％に改善した。 株探ニュース