11年前、iPS細胞から作った細胞を世界で初めてヒトに移植した、目の手術の患者の経過について、手術を行った医師ががん化するなどの重篤な有害事象もなく、視力がほぼ維持されていると発表しました。これは、5日、世界初の手術を行った神戸アイセンター病院の栗本院長が都内で開かれた学会で発表したものです。手術は2014年、ものが歪んで見えるなどする加齢黄斑変性を患う70歳代の女性に行われ、患者の皮膚から作製したiPS細胞を