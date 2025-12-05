カブスの今永昇太投手が５日、大阪市内で行われた「ミズノブランドアンバサダーズミーティング」に参加した。会議では阪神の左腕と言葉をかわし、「すごくいい時間だった」と収穫を口にした。メジャーリーガーが興味を持ったのは阪神の桐敷だった。２４年に７０試合登板で最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した左腕。今永は「タイガースの桐敷選手とさきほど投球について話をしたんですけど、彼独特のおもしろい感覚の話も聞け