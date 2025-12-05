巨人のリチャード内野手（26）が“1冠目”を獲得した。フジテレビのシーズンオフ恒例特番「プロ野球珍プレー好プレー大賞2025ゴジラ松井も参戦！ありがとう長嶋茂雄さん」（後7・00）が4日に放送され、見事に今年の珍プレー好プレー大賞に輝いた。今年5月にソフトバンクからトレードで巨人入りしたリチャード。77試合出場で90三振を喫する一方で、プロ8年目にして自身初の2桁本塁打となる11発のアーチを描くなど“ロマン砲