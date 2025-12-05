一般公開される田戸台分庁舎＝横須賀市田戸台（市観光協会提供）１９１３（大正２）年に建てられた海上自衛隊横須賀地方総監部の田戸台分庁舎（神奈川県横須賀市田戸台）が６、７の両日、一般公開される。一般公開は例年春と秋の２回行われ、主催する市観光協会が来場を呼びかけている。一般公開は、２０１６年４月に同庁舎が日本遺産の構成文化財に認定されたことに合わせ、毎年この時期に開催している。海自によると、同庁