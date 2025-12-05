お笑いタレント紺野ぶるま（39）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。たんぽぽの白鳥久美子（43）と出会ったときにやっていたネタを語った。紺野は「ガールズガーデンっていうライブがあって、女芸人だけのライブで」と白鳥と出会ったライブを説明した。紺野は「セーラー服着てめちゃくちゃウケてて、川村（エミコ）さんが『コッペパン発見』って言って、白鳥さんのアゴつかんで『これコッペパ