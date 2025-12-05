2024年、首都圏で相次いだ闇バイトによる一連の強盗事件で警視庁などの合同捜査本部は「指示役」を初めて逮捕しました。首都圏の1都3県で、2024年8月から2か月間で闇バイトによる強盗事件が18件発生し、神奈川・横浜市青葉区で起きた事件では、後藤寛治さん（75）が暴行を受け死亡しました。「実行犯」だけでなく、事件の本筋となる「指示役」の検挙に向け捜査を続けてきた合同捜査本部は5日、警視庁の刑事部長や3県の県警幹部が出