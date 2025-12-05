ダウンなどで寒さをしのぐ駅利用客＝５日午後１時ごろ、ＪＲ相模原駅南口神奈川県内は５日朝、今季一番の冷え込みとなった。海老名市で氷点下１・１度を記録。他の４地点も今冬の最低気温を更新した。気象庁によると、この日の最低気温は小田原市で０・４度、横浜市中区と藤沢市で３・７度、三浦市で４・４度。上空に寒気が流れ込み、東日本から西日本にかけて晴れたため、放射冷却現象の影響で厳しい寒さとなった。気象台に