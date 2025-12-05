お笑いコンビ、たんぽぽの白鳥久美子（43）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。名字をバカにされた学生時代を語った。紺野ぶるま（39）とともに出演し、紺野は「白鳥様。何度聞いてもすごい名字ですね」と話した。白鳥は「本名です」と明かした。紺野は「学生時代っていうのはイジられ倒したんですか？」と聞くと、白鳥は「『白鳥麗子でございます!』って知ってます？」と逆質問。紺野は「家に