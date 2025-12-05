順調な交際が伝えられるケイティ・ペリーとジャスティン・トルドー元カナダ首相。来日中の2人と岸田文雄元首相夫妻が並んだ4ショットを、岸田元首相が自身のX（旧ツイッター）で公開した。【写真】浅草で手つなぎデートをキャッチされたケイティ・ペリー＆ジャスティン・トルドー日本時間12月4日、岸田元首相がXを更新し、大きなクリスマスツリーの前で、トルドー元首相とケイティ、自身と裕子夫人が4人でポーズを取る写真を公開