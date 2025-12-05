驚異の足長ショット！抜群スタイルにフォロワーはくぎ付けだ。アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理が５日までに自身のインスタグラムを更新。スポーティーなファッションで撮影した写真を見せた。下からのアングルも相まって、足が長〜く写っている。フォロワーは「スタイル良すぎる。足長い」「足、５メートルくらいあるかと思った」「どうしてそんなに可愛いのか、、、」「足の長さバグってる！ス