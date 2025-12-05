俳優の山本耕史が５日、千葉・幕張メッセで行われた「東京コミコン２０２５」オープニングセレモニーに登壇した。最新技術を使ったゲームや体験、コミックや映画の展示などがされる同イベント。アンバサダーとして登場した山本は「僕もエキサイトしている。皆さんと一緒に３日間、楽しんでいきたいと思います」と笑顔。「東京コミコン２０２５スタートです！」と高らかに開幕を宣言した。セレモニーには、セレブゲストとして