グレン・パウエル（37）とミシェル・ランドルフ（28）との交際は「カジュアル」なものだという。交際2カ月といわれる2人は、関係を公にしていない。 【写真】新恋人とささやかれるミシェル・ランドルフ ある関係者はUsウィークリー誌に「まだ始まったばかりで、10月頃から様子を見ながら付き合い始め、約2カ月間は世間の目から隠そうとしてきました」と語り、交際が極めて新しい段階であることを強調した。