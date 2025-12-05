善通寺市／辻村 修 市長 2026年5月に任期満了をむかえる香川県善通寺市長選挙に現職の辻村修市長が5日、立候補を表明しました。 （善通寺市／辻村 修 市長）「市長選挙に2期目を目指して挑戦したいと考えております」 善通寺の辻村修市長は善通寺市出身の64歳です。香川県議会議員などを経て2022年の選挙で初当選しました。立候補の理由について「人口減少、少子高齢化が進む中、1期目の市政運営を強い覚悟で継続して