警察本部長賞を受賞！西大寺駅前交番・前岡有希巡査長の作品／提供：岡山県警 岡山県警で、交番などが毎月発行している「ミニ広報紙」の中から優秀な作品を選ぶコンクールが行われ、西大寺駅前交番に勤務する巡査長の作品が警察本部長賞を受賞しました。 岡山県警の各交番や駐在所では、地域の安全情報などを発信するため、勤務している警察官が月に1回、「ミニ広報紙」を発行しています（2024年は県内で約118万部を