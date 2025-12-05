カルチャーズジャパンが運営するスーツケース修理の専門店「MY SUITCASE」が、東京都多摩エリア初の拠点となる「MY SUITCASE町田店」をオープン。修理サービスに加え、プロの技術で再生されたリメイク品の販売や、機能を追加したカスタマイズ品の提供を行う新店舗です。 MY SUITCASE町田店 オープン日：2025年12月6日(土)所在地：東京都町田市原町田3-15-16営業時間：平日・土日祝 10時〜19時アクセス：JR町田駅